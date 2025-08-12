Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
Film

Pożegnania

Recenzja filmu: „Opętani”, reż. Samuel Van Grinsven

12 sierpnia 2025
„Opętani”, reż. Samuel Van Grinsven. „Opętani”, reż. Samuel Van Grinsven. Galapagos Films
Wbrew pozorom nie jest to spirytystyczny horror, lecz raczej przejmująco smutna, zimna opowieść o nieprzepracowanych traumach przeszłości i obezwładniającym poczuciu straty.

Jack (Dacre Montgomery), młody mężczyzna, wraca do Nowej Zelandii na pogrzeb swojej biologicznej matki. Nie miał z nią kontaktu przez lata, odkąd został oddany do rodziny zastępczej. Podczas ceremonii poznaje Jill (Vicky Krieps), wdowę po zmarłej. Para obcych sobie ludzi jednoczy się w żałobie i nawiązuje bliską relację, gdy się okazuje, że duch matki na zmianę wciela się w każde z nich. Wbrew pozorom nie jest to spirytystyczny horror, lecz raczej przejmująco smutna, zimna opowieść o nieprzepracowanych traumach przeszłości i obezwładniającym poczuciu straty. Samuel Van Grinsven odwołuje się do klasycznych narracji o duchach, lecz po estetykę kina grozy sięga dość oszczędnie.

Opętani, reż. Samuel Van Grinsven, prod. Australia, Nowa Zelandia, 100 min, w kinach od 15 sierpnia

Polityka 33.2025 (3527) z dnia 12.08.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Pożegnania"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama