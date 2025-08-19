Przejdź do treści
Recenzja filmu: „Together”, reż. Michael Shanks

19 sierpnia 2025
Jak bardzo przytłaczająca może być miłość? Millie i Tim (Alison Brie i Dave Franco, para także w prawdziwym życiu) będą mieli okazję się o tym przekonać.

Jak bardzo przytłaczająca może być miłość? Millie i Tim (Alison Brie i Dave Franco, para także w prawdziwym życiu) będą mieli okazję się o tym przekonać. Ich związek właśnie zaczyna się psuć: nie są pewni, czy łączy ich jeszcze prawdziwe uczucie, czy to już tylko przyzwyczajenie. Ona jest ambitna i przebojowa, on wycofany i zamknięty w sobie, nieustannie rozpamiętuje nieudaną muzyczną karierę i przeżywa niedawną śmierć ojca. Przeprowadzka na prowincję – dla Millie spełnienie marzeń, dla Tima kolejne trudne do udźwignięcia wyzwanie – nie pomaga. Jednak przypadek, woda wypita z podziemnego źródła w ruinach tajemniczej świątyni, sprawia, że oboje znów stają się nierozłączni. 

Together, reż. Michael Shanks, prod. Australia, USA, 102 min, w kinach od 22 sierpnia

Polityka 34.2025 (3528) z dnia 19.08.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Nierozłączni"
Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
