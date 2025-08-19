Recenzja filmu: „Together”, reż. Michael Shanks

Jak bardzo przytłaczająca może być miłość? Millie i Tim (Alison Brie i Dave Franco, para także w prawdziwym życiu) będą mieli okazję się o tym przekonać.

Jak bardzo przytłaczająca może być miłość? Millie i Tim (Alison Brie i Dave Franco, para także w prawdziwym życiu) będą mieli okazję się o tym przekonać. Ich związek właśnie zaczyna się psuć: nie są pewni, czy łączy ich jeszcze prawdziwe uczucie, czy to już tylko przyzwyczajenie. Ona jest ambitna i przebojowa, on wycofany i zamknięty w sobie, nieustannie rozpamiętuje nieudaną muzyczną karierę i przeżywa niedawną śmierć ojca. Przeprowadzka na prowincję – dla Millie spełnienie marzeń, dla Tima kolejne trudne do udźwignięcia wyzwanie – nie pomaga. Jednak przypadek, woda wypita z podziemnego źródła w ruinach tajemniczej świątyni, sprawia, że oboje znów stają się nierozłączni.

Together, reż. Michael Shanks, prod. Australia, USA, 102 min, w kinach od 22 sierpnia