Recenzja filmu: „Bałtyk”, reż. Iga Lis

Pani Miecia, jej rodzina i pracownicy tworzą galerię fascynujących, barwnych postaci.

Tytuł przywołuje skojarzenia z bezkresem morza i wakacyjną sielanką, jednak „Bałtyk” koncentruje się na maleńkim skrawku nadmorskiego krajobrazu: budce z wędzonymi rybami, prowadzonej przez panią Miecię od 40 lat. Oblegana przez turystów wędzarnia stała się niemal symbolem Łeby – zdecydowanie lepszym niż pływający wzdłuż wybrzeża piracki statek wycieczkowy, wykrzykiwane przez wodzireja „I tak się bawi Łeba” powraca w filmie niczym refren – lecz film Igi Lis daleki jest od fetyszyzowania lub z drugiej strony demonizowania nadmorskich atrakcji.

Bałtyk, reż. Iga Lis, prod. Polska, 66 min, w kinach od 22 sierpnia