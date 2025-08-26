Przejdź do treści
Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
26 sierpnia 2025
Film

Superbohaterowie po przejściach

Recenzja serialu: „Peacemaker 2”, scen. James Gunn

26 sierpnia 2025
„Peacemaker 2”, scen. James Gunn „Peacemaker 2”, scen. James Gunn materiały prasowe
„Peacemaker” w drugiej odsłonie to historia pisana z miłością, empatią i nadzieją.

Gdy Peacemaker (John Cena) pojawił się po raz pierwszy w filmie „Legion samobójców”, trudno go było nazwać superbohaterem. Wydawał się raczej tępym narzędziem do zadawania bólu. Ale reżyser i scenarzysta James Gunn chyba tę postać szczególnie polubił, dał jej bowiem szansę na rehabilitację. W drugim sezonie serialu Peacemaker wciąż nie ma superbohaterskiego statusu, choć w poprzedniej serii uratował świat. Żyje samotnie, rozpamiętuje swoje porażki, topi smutek w alkoholu, narkotykach i orgiach. Aż przypadkiem odkrywa przejście do równoległego wymiaru, w którym jego odpowiednik jest szanowanym herosem, a ojciec i brat wciąż żyją. Tymczasem w rzeczywistym świecie gen. Rick Flag (Frank Grillo) zaczyna polowanie na Peacemakera, żądny zemsty za śmierć syna.

Peacemaker 2, twórca serii: James Gunn, 8 odc., HBO Max

Polityka 35.2025 (3529) z dnia 26.08.2025; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Superbohaterowie po przejściach"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama