Recenzja serialu: „Peacemaker 2”, scen. James Gunn

„Peacemaker” w drugiej odsłonie to historia pisana z miłością, empatią i nadzieją.

Gdy Peacemaker (John Cena) pojawił się po raz pierwszy w filmie „Legion samobójców”, trudno go było nazwać superbohaterem. Wydawał się raczej tępym narzędziem do zadawania bólu. Ale reżyser i scenarzysta James Gunn chyba tę postać szczególnie polubił, dał jej bowiem szansę na rehabilitację. W drugim sezonie serialu Peacemaker wciąż nie ma superbohaterskiego statusu, choć w poprzedniej serii uratował świat. Żyje samotnie, rozpamiętuje swoje porażki, topi smutek w alkoholu, narkotykach i orgiach. Aż przypadkiem odkrywa przejście do równoległego wymiaru, w którym jego odpowiednik jest szanowanym herosem, a ojciec i brat wciąż żyją. Tymczasem w rzeczywistym świecie gen. Rick Flag (Frank Grillo) zaczyna polowanie na Peacemakera, żądny zemsty za śmierć syna.

Peacemaker 2, twórca serii: James Gunn, 8 odc., HBO Max