Przejdź do treści
Reklama
Aneta Kyzioł
Aneta Kyzioł
26 sierpnia 2025
Film

Po wyborach

Recenzja serialu: „Wybór”, scen. Matt Charman

26 sierpnia 2025
„Wybór”, scen. Matt Charman „Wybór”, scen. Matt Charman materiały prasowe
Całość przypomina szkic, bez cieniowania – bohaterek, ich otoczenia, akcji.

Matt Charman, scenarzysta m.in. „Mostu szpiegów” Spielberga, i Suranne Jones, znana m.in. z tytułowej roli w serialu „Gentleman Jack”, łączą siły w nowej, rozgrywającej się na szczytach władzy produkcji Netflixa. Główną bohaterką jest brytyjska premier (Jones), która musi dokonać trudnych wyborów politycznych, a potem jeszcze trudniejszych, gdy jej mąż (Ashley Thomas), medyk z organizacji Lekarze bez Granic, zostaje uprowadzony w Gujanie Francuskiej, a porywacze w zamian za jego życie żądają jej ustąpienia ze stanowiska. Z pomocą mogłaby przyjść goszcząca w Londynie prezydentka Francji (Julie Delpy), ale i ona wkrótce pada ofiarą szantażu i także musi podjąć trudne decyzje. 

Wybór (Hostage), twórca serii: Matt Charman, 5 odc., Netflix

Polityka 35.2025 (3529) z dnia 26.08.2025; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Po wyborach"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
Reklama