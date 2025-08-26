Recenzja serialu: „Wybór”, scen. Matt Charman

Całość przypomina szkic, bez cieniowania – bohaterek, ich otoczenia, akcji.

Matt Charman, scenarzysta m.in. „Mostu szpiegów” Spielberga, i Suranne Jones, znana m.in. z tytułowej roli w serialu „Gentleman Jack”, łączą siły w nowej, rozgrywającej się na szczytach władzy produkcji Netflixa. Główną bohaterką jest brytyjska premier (Jones), która musi dokonać trudnych wyborów politycznych, a potem jeszcze trudniejszych, gdy jej mąż (Ashley Thomas), medyk z organizacji Lekarze bez Granic, zostaje uprowadzony w Gujanie Francuskiej, a porywacze w zamian za jego życie żądają jej ustąpienia ze stanowiska. Z pomocą mogłaby przyjść goszcząca w Londynie prezydentka Francji (Julie Delpy), ale i ona wkrótce pada ofiarą szantażu i także musi podjąć trudne decyzje.

Wybór (Hostage), twórca serii: Matt Charman, 5 odc., Netflix