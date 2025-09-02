Przejdź do treści
Janusz Wróblewski
2 września 2025
Film

Dzień świrów

Recenzja filmu: „Eddington”, reż. Ari Aster

„Eddington", reż. Ari Aster
Ameryka Trumpa ma swój „Dzień świra”, szkoda tylko, że w to krzywe zwierciadło nie za bardzo chce spojrzeć.

Za oceanem mediom głównego nurtu „Eddington” podobał się średnio. Pusta diagnoza prowadząca donikąd – pisano. Trudno się z tym zgodzić. To może i mało przyjemna analiza, lecz prowadząca jak najbardziej dokądś. Ari Aster nakręcił brutalną satyrę na upadający mit Ameryki, jej wyobcowanie i znikające widmo wygaszenia wojen plemiennych. Hiperrealistyczna historia rozwija się zgodnie z paranoiczną logiką „Fargo” – od pozornie błahego szczegółu wywołującego zgrzyt w życiu zakompleksionego szeryfa po trudną do zatrzymania lawinę śmiertelnych wypadków i końcową apokalipsę. 

Rozmowa Janusza Wróblewskiego z Arim Asterem, pt: Histeria kontrolowana.

Eddington, reż. Ari Aster, prod. USA, 148 min, w kinach od 5 września

Polityka 36.2025 (3530) z dnia 02.09.2025; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Dzień świrów"
Janusz Wróblewski

Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
