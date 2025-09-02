Recenzja serialu: „Grupa zadaniowa”, scen. Brad Ingelsby

Serial Ingelsby’ego, choć z powodzeniem realizuje konwencję kina akcji, najciekawszy jest jako portret relacji międzyludzkich.

Kontynuacji „Mare z Easttown” – z Kate Winslet w roli policjantki, która oprócz trudnego śledztwa mierzy się z równie skomplikowaną sytuacją rodzinną – wciąż się nie doczekaliśmy. Ale HBO i twórca serii mają dla fanów coś w podobnych klimatach. Akcja „Grupy zadaniowej” również toczy się w Pensylwanii. Głównymi bohaterami – poznajemy ich równolegle i w równym stopniu – są agent FBI próbujący się pozbierać po rodzinnej tragedii (Mark Ruffalo) i ścigany przez niego i jego oddział Robbie (Tom Pelphrey), odpowiedzialny za serię napadów (jeden z nich poszedł szczególnie źle) na lokalnych handlarzy narkotykami.

Grupa zadaniowa (Task), twórca serii: Brad Ingelsby, 7 odc., HBO Max, od 7 września