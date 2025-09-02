2 września 2025
Koleiny dorastania
Recenzja serialu: „Long Story Short”, scen. Raphael Bob-Waksberg
Całość momentami trzyma średni poziom historii o dorastaniu i dorosłości, ale czasem grzęźnie w koleinach, a na wyżyny wchodzi okazjonalnie.
Autora tego animowanego serialu znamy jako twórcę „BoJacka Horsemana”, gdzie z prozy życia odrzuconej gwiazdy zrobił poezję i filozoficzną tragikomedię łączącą śmiech i łzy. Żeby powiedzieć coś boleśnie autentycznego, kreował tam sytuacje krańcowe i niewiarygodne, wykorzystując umowność. W „Long Story Short” podąża ścieżką konwencjonalną i wydeptaną: próbuje wycisnąć ciepły, dość przy tym grzeczny humor i wzruszenia z niechronologicznie (to skakanie między planami czasowymi XX i XXI w. bardziej przeszkadza niż pomaga) opowiadanych losów rodziny Żydów z amerykańskiego przedmieścia.
Long Story Short, twórca serii: Raphael Bob-Waksberg, 10 odc., Netflix
