Janusz Wróblewski
9 września 2025
Film

Gorzko, ale celnie

Recenzja filmu: „Teściowie 3”, reż. Jakub Michalczuk

9 września 2025
Walka klas w nowoczesnym ujęciu, ośmieszająca napięcia i kontrasty między średnio uprzywilejowanymi a niższą warstwą społeczną, stała się specjalnością młodej polskiej komedii.

Walka klas w nowoczesnym ujęciu, ośmieszająca napięcia i kontrasty między średnio uprzywilejowanymi a niższą warstwą społeczną, stała się specjalnością młodej polskiej komedii. Jak błyskotliwie i inteligentnie to wykorzystać, by zdekonstruować ludową historię, pokazali twórcy serialu „1670”, którego kontynuacja jest najgoręcej wyczekiwaną streamingową premierą sezonu (piszemy o niej na s.12). Być może nieprzypadkowo zbiega się ona z trzecią odsłoną wielkiego kinowego przeboju „Teściowie”, opowiadającego dla odmiany o konfliktach skłóconych rodzin pielęgnujących wyższościowe resentymenty miastowej inteligencji oraz kompleksy przypisywane wsi.

Mimo sukcesu kasowego „Teściowie 2” nie byli udanym sequelem, za to trójka to majstersztyk dorównujący pod każdym względem części pierwszej. Punktem wyjścia jest wystawna ceremonia chrzcin w podlaskim lokalu o swojsko brzmiącej nazwie Tropical, gdzie najbliżsi krewni w liczbie 120 gości tradycyjnie zrzucają się na prezenty.

Teściowie 3, reż. Jakub Michalczuk, prod. Polska, 90 min

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Gorzko, ale celnie"
