Janusz Wróblewski
9 września 2025
Film

Siła wiary

Recenzja filmu: „Triumf serca”, reż. Anthony D’Ambrosio

9 września 2025
O takich filmach zwykło się mówić: edukacyjne, ilustracyjne albo szkolne.

O takich filmach zwykło się mówić: edukacyjne, ilustracyjne albo szkolne. Zrealizowane w słusznej sprawie, przyciągające nieskomplikowaną dramaturgią, unikające kontrowersyjnych treści – w tym przypadku chodzi o hołd złożony świętości ojca Maksymiliana Kolbego. Kwestia antysemityzmu w wydawanym przez zakonnika czasopiśmie „Rycerz Niepokalanej” zostaje w „Triumfie serca” przemilczana. Życiorysy i postawy więźniów dzielących celę śmierci tworzą swego rodzaju symboliczną otoczkę, niekoniecznie odpowiadającą prawdzie historycznej. Film skupia się na ich cierpieniu.

Triumf serca, reż. Anthony D’Ambrosio, prod. Polska, USA, 118 min

Janusz Wróblewski

Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
