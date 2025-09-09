9 września 2025
Siła wiary
Recenzja filmu: „Triumf serca”, reż. Anthony D’Ambrosio
O takich filmach zwykło się mówić: edukacyjne, ilustracyjne albo szkolne.
O takich filmach zwykło się mówić: edukacyjne, ilustracyjne albo szkolne. Zrealizowane w słusznej sprawie, przyciągające nieskomplikowaną dramaturgią, unikające kontrowersyjnych treści – w tym przypadku chodzi o hołd złożony świętości ojca Maksymiliana Kolbego. Kwestia antysemityzmu w wydawanym przez zakonnika czasopiśmie „Rycerz Niepokalanej” zostaje w „Triumfie serca” przemilczana. Życiorysy i postawy więźniów dzielących celę śmierci tworzą swego rodzaju symboliczną otoczkę, niekoniecznie odpowiadającą prawdzie historycznej. Film skupia się na ich cierpieniu.
Triumf serca, reż. Anthony D’Ambrosio, prod. Polska, USA, 118 min
