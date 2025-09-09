Przejdź do treści
Reklama
Aneta Kyzioł
Aneta Kyzioł
9 września 2025
Film

Breslau, nie Berlin

Recenzja serialu: „Breslau”, scen. Magdalena Żakowska i Bartosz Janiszewski

9 września 2025
„Breslau”, scen. Magdalena Żakowska i Bartosz Janiszewski „Breslau”, scen. Magdalena Żakowska i Bartosz Janiszewski ATM Grupa S.A./Disney+/Polski Instytut Sztuki Filmowej
Serial porządnie zrealizowany, z dobrze napisanymi bohaterami, świetnie zagrany i poprawny – dla jednych zaledwie, dla innych aż.

Pierwszym polskim serialem platformy Disney+ jest produkcja ATM Grupy osadzona w niemieckim Wrocławiu trzy lata przed wybuchem drugiej wojny światowej i chwilę przed rozpoczęciem XI Igrzysk Olimpijskich. Ich gospodarz, faszystowska Rzesza, próbuje pokazać się światu jako kraj cywilizowany, wolny od antysemityzmu i innych form przemocy. Stąd rządzący miastem bezwzględny komendant SS (Ireneusz Czop) m.in. nakazuje żydowskim właścicielom biznesów usunięcie z nich oznaczeń, które wcześniej polecił im narysować. 

Breslau, scen. Magdalena Żakowska i Bartosz Janiszewski, reż. Leszek Dawid, 8 odc., Disney+, od 12 września

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Breslau, nie Berlin"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
Reklama