Recenzja serialu: „Breslau”, scen. Magdalena Żakowska i Bartosz Janiszewski

Serial porządnie zrealizowany, z dobrze napisanymi bohaterami, świetnie zagrany i poprawny – dla jednych zaledwie, dla innych aż.

Pierwszym polskim serialem platformy Disney+ jest produkcja ATM Grupy osadzona w niemieckim Wrocławiu trzy lata przed wybuchem drugiej wojny światowej i chwilę przed rozpoczęciem XI Igrzysk Olimpijskich. Ich gospodarz, faszystowska Rzesza, próbuje pokazać się światu jako kraj cywilizowany, wolny od antysemityzmu i innych form przemocy. Stąd rządzący miastem bezwzględny komendant SS (Ireneusz Czop) m.in. nakazuje żydowskim właścicielom biznesów usunięcie z nich oznaczeń, które wcześniej polecił im narysować.

Breslau, scen. Magdalena Żakowska i Bartosz Janiszewski, reż. Leszek Dawid, 8 odc., Disney+, od 12 września