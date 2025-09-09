Przejdź do treści
Jakub Demiańczuk
9 września 2025
Film

Jeszcze więcej krwi

Recenzja serialu: „Dexter: Zmartwychwstanie”, scen. Clyde Phillips

Dexter Morgan wydaje się niezniszczalny niczym czarne charaktery z klasycznych horrorów, zresztą w pewnym momencie pojawia się w scenariuszu stosowny żart na ten temat.

Dexter Morgan wydaje się niezniszczalny niczym czarne charaktery z klasycznych horrorów, zresztą w pewnym momencie pojawia się w scenariuszu stosowny żart na ten temat. Poprzedni sezon („Nowa krew”) zakończył się przecież jego śmiercią – jak się okazuje, pozorną. Po kilku tygodniach Dexter (jak zawsze popisowo zagrany przez Michaela C. Halla) budzi się ze śpiączki i choć wciąż leczy rany, wyrusza do Nowego Jorku w poszukiwaniu swojego syna Harrisona (Jack Alcott). W mieście trafia zaś na nieformalny zjazd seryjnych morderców, zorganizowany przez ekscentrycznego miliardera Leona Pratera (Peter Dinklage).

Dexter: Zmartwychwstanie, twórca serii: Clyde Phillips, 10 odc., SkyShowtime, premiera 12 września

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Jeszcze więcej krwi"
Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
