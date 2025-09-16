Recenzja serialu: „Minuta ciszy 2”, scen. Jacek Lusiński i Szymon Augustyniak

Jedyne, co przeszkadza w nowym sezonie, to jego krótkość.

Pierwszy sezon „Minuty ciszy” miał premierę trzy lata temu i okazał się jednym z tych seriali, które dowodziły, że wreszcie dorobiliśmy się nad Wisłą własnej telewizji z kategorii premium. Dzieło Jacka Lusińskiego i Szymona Augustyniaka, z Robertem Więckiewiczem i Piotrem Roguckim w rolach walczących o teren i zlecenia właścicieli zakładów pogrzebowych w Bożej Woli i Złotowie, to nowocześnie opowiedziana i pokazana (z naturalistycznie potraktowanymi detalami) historia wojny polsko-polskiej w skali mikro, tragikomedia trochę w stylu najlepszych filmów braci Coenów, trochę nawiązująca do równie wspaniałego „Sześć stóp pod ziemią”, ale silnie osadzona w realiach rodzimej prowincji. Na pokazie prasowym wyczekiwanego drugiego sezonu odtwórcy głównych ról żartowali, że po lekturze scenariuszy pierwszych odcinków obawiali się, że zacieśniająca się relacja ich bohaterów skończy się romansem. Nie zdradzając, w jaką stronę rzeczywiście zmierza, napiszę tylko, że nic tak nie przełamuje barier i nie jednoczy jak wspólny wróg. Przynajmniej w serialu.

Minuta ciszy 2, scen. Jacek Lusiński i Szymon Augustyniak, reż. Jacek Lusiński, 6 odc., Canal+ online