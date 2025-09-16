Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Janusz Wróblewski
Janusz Wróblewski
16 września 2025
Film

Tańcz, tańcz, tańcz

Recenzja filmu: „Sirât”, reż. Oliver Laxe

16 września 2025
„Sirât”, reż. Oliver Laxe. „Sirât”, reż. Oliver Laxe. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
Przy całej swojej dojrzałej nowoczesności „Sirât” jest dziełem zaskakująco dobrze osadzonym w tradycji.

Widzowie odzwyczajeni od postrzegania kina jako surrealistycznej metafory zachęcającej do refleksji nad zagadką ludzkiego istnienia mogą mieć kłopot z docenieniem prostej wizji „Sirât”. Reżyser tego ciekawego eksperymentu zręcznie zaciera granice między klasycznym filmem drogi, dryfującym w kierunku transowego przeżycia podbijanego elektronicznym brzmieniem, apokaliptyczną wizją trzeciej wojny światowej a realistycznym dramatem. Ojciec – wraz z małoletnim synkiem i suczką – poszukują na marokańskiej pustyni w Saharze Zachodniej zaginionej córki, która prawdopodobnie była uczestniczką muzycznych rejwów organizowanych w egzotycznych plenerach. 

Sirât, reż. Oliver Laxe, prod. Hiszpania, Francja, 120 min

Polityka 38.2025 (3532) z dnia 16.09.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Tańcz, tańcz, tańcz"
Janusz Wróblewski

Janusz Wróblewski

Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Reklama