Jakub Demiańczuk
23 września 2025
Film

W pułapce

Recenzja filmu: „Exit 8”, reż. Genki Kawamura

„Exit 8”, reż. Genki Kawamura „Exit 8”, reż. Genki Kawamura materiały prasowe
Metafora poczucia winy i odpowiedzialności. Chwilami zbyt dosłowna i przyciężkawa.

Bezimienny bohater „Exit 8” (Kazunari Ninomiya) trafił do miejsca rodem z koszmarnego snu. Przemierza wciąż te same korytarze metra, szukając wyjścia numer 8, lecz nieustannie wraca do punktu zero. Szybko się orientuje, że podziemnym światem rządzi jedna zasada – mężczyzna musi szukać anomalii. Gdy wszystko jest w porządku, idzie dalej. Jeśli coś jest nie tak – a to może być dowolne zaburzenie rzeczywistości, od klamki umieszczonej w złym miejscu po nagły atak zmutowanych szczurów – musi zawrócić. Tylko tak znajdzie drogę do wyjścia. 

Exit 8, reż. Genki Kawamura, prod. Japonia, 95 min, w kinach od 26 września`

Polityka 39.2025 (3533) z dnia 23.09.2025; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "W pułapce"
Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
