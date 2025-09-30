Recenzja serialu: „Ród Guinnessów”, scen. Steven Knight

Tytuł nie jest zmyłką: chodzi dokładnie o tę rodzinę, która stworzyła jeden z najsłynniejszych irlandzkich browarów. Jednocześnie produkcji daleko od kryptoreklamy popularnego stouta.

Tytuł nie jest zmyłką: chodzi dokładnie o tę rodzinę, która stworzyła jeden z najsłynniejszych irlandzkich browarów. Jednocześnie produkcji daleko od kryptoreklamy popularnego stouta. Historia budowania globalnej marki jest tu bowiem opowiedziana na tle irlandzkiej walki o niepodległość, przybierającej na sile w drugiej połowie XIX w. A wszystko zaczyna się w dniu pogrzebu patriarchy rodu Benjamina Guinnessa. W testamencie ojciec zapisuje prawo do prowadzenia interesu dwóm najstarszym synom, ignorując pozostałe dzieci (córkę i syna).

Ród Guinnessów, twórca serii: Steven Knight, Netflix, 8 odc.