Jakub Demiańczuk
30 września 2025
Film

Piwo i polityka

Recenzja serialu: „Ród Guinnessów”, scen. Steven Knight

30 września 2025
Tytuł nie jest zmyłką: chodzi dokładnie o tę rodzinę, która stworzyła jeden z najsłynniejszych irlandzkich browarów. Jednocześnie produkcji daleko od kryptoreklamy popularnego stouta.

Tytuł nie jest zmyłką: chodzi dokładnie o tę rodzinę, która stworzyła jeden z najsłynniejszych irlandzkich browarów. Jednocześnie produkcji daleko od kryptoreklamy popularnego stouta. Historia budowania globalnej marki jest tu bowiem opowiedziana na tle irlandzkiej walki o niepodległość, przybierającej na sile w drugiej połowie XIX w. A wszystko zaczyna się w dniu pogrzebu patriarchy rodu Benjamina Guinnessa. W testamencie ojciec zapisuje prawo do prowadzenia interesu dwóm najstarszym synom, ignorując pozostałe dzieci (córkę i syna). 

Ród Guinnessów, twórca serii: Steven Knight, Netflix, 8 odc.

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Piwo i polityka"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
