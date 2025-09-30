30 września 2025
Piwo i polityka
Recenzja serialu: „Ród Guinnessów”, scen. Steven Knight
Tytuł nie jest zmyłką: chodzi dokładnie o tę rodzinę, która stworzyła jeden z najsłynniejszych irlandzkich browarów. Jednocześnie produkcji daleko od kryptoreklamy popularnego stouta.
Historia budowania globalnej marki jest tu bowiem opowiedziana na tle irlandzkiej walki o niepodległość, przybierającej na sile w drugiej połowie XIX w. A wszystko zaczyna się w dniu pogrzebu patriarchy rodu Benjamina Guinnessa. W testamencie ojciec zapisuje prawo do prowadzenia interesu dwóm najstarszym synom, ignorując pozostałe dzieci (córkę i syna).
Ród Guinnessów, twórca serii: Steven Knight, Netflix, 8 odc.
