Janusz Wróblewski
30 września 2025
Film

Duch czasów

Recenzja filmu: „Droga do Vermiglio”, reż. Maura Delpero

30 września 2025
„Droga do Vermiglio”, reż. Maura Delpero „Droga do Vermiglio”, reż. Maura Delpero Gutek Film
Niebywałej delikatności film wpisujący się w tradycję kina rodzinnego spod znaku Olmiego i braci Tavianich.

Niebywałej delikatności film wpisujący się w tradycję kina rodzinnego spod znaku Olmiego i braci Tavianich. Pięknie opowiedziany, melancholijny, liryczny, odcinający się stylem wiejskiego realizmu od wszystkiego, co modne, szybkie, powierzchowne i niemądre. Każda scena jest przemyślanym, subtelnym powrotem do nieodległej przeszłości. Postacie, wśród których znajdziemy wielu naturszczyków, niosą swoje tajemnice, narracja sączy się wprawdzie wolno, „Droga do Vermiglio” zyskuje jednak dzięki temu zachwycającą głębię.

Droga do Vermiglio (Vermiglio), reż. Maura Delpero, prod. Włochy, Francja, Belgia, 120 min, w kinach od 3 października

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Duch czasów"
Janusz Wróblewski

Janusz Wróblewski

Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
