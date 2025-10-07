Recenzja serialu: „Kulawe konie”, scen. Will Smith

Taka sztuka wcale nie udaje się często: piąty sezon (dwa kolejne już w produkcji), a serial wciąż trzyma wysoki poziom.

Taka sztuka wcale nie udaje się często: piąty sezon (dwa kolejne już w produkcji), a serial wciąż trzyma wysoki poziom. Efekt świeżości może już uleciał, lecz to wciąż jedna z najlepszych produkcji, jakie mają do zaoferowania serwisy streamingowe. Formuła pozostaje niezmieniona – skompromitowani agenci brytyjskiego wywiadu, na czele z błyskotliwym abnegatem Jacksonem Lambem (Gary Oldman), zostają wplątani w aferę, która teoretycznie ich przerasta, lecz w praktyce pozwala udowodnić, że choć „kulawe konie” zostały zepchnięte na szpiegowski margines, wciąż nadają się do akcji.

Kulawe konie, sezon 5, twórca serii: Will Smith, Apple TV+, 6 odc.