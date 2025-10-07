Recenzja serialu: „Kulawe konie”, scen. Will Smith

7 października 2025
Taka sztuka wcale nie udaje się często: piąty sezon (dwa kolejne już w produkcji), a serial wciąż trzyma wysoki poziom.
Taka sztuka wcale nie udaje się często: piąty sezon (dwa kolejne już w produkcji), a serial wciąż trzyma wysoki poziom. Efekt świeżości może już uleciał, lecz to wciąż jedna z najlepszych produkcji, jakie mają do zaoferowania serwisy streamingowe. Formuła pozostaje niezmieniona – skompromitowani agenci brytyjskiego wywiadu, na czele z błyskotliwym abnegatem Jacksonem Lambem (Gary Oldman), zostają wplątani w aferę, która teoretycznie ich przerasta, lecz w praktyce pozwala udowodnić, że choć „kulawe konie” zostały zepchnięte na szpiegowski margines, wciąż nadają się do akcji.
Kulawe konie, sezon 5, twórca serii: Will Smith, Apple TV+, 6 odc.
Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Afisz. Premiery; s. 80
