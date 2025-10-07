Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
7 października 2025
Film

Wszystko nie tak

Recenzja serialu: „Kulawe konie”, scen. Will Smith

7 października 2025
„Kulawe konie”, scen. Will Smith „Kulawe konie”, scen. Will Smith Apple Tv+
Taka sztuka wcale nie udaje się często: piąty sezon (dwa kolejne już w produkcji), a serial wciąż trzyma wysoki poziom.

Taka sztuka wcale nie udaje się często: piąty sezon (dwa kolejne już w produkcji), a serial wciąż trzyma wysoki poziom. Efekt świeżości może już uleciał, lecz to wciąż jedna z najlepszych produkcji, jakie mają do zaoferowania serwisy streamingowe. Formuła pozostaje niezmieniona – skompromitowani agenci brytyjskiego wywiadu, na czele z błyskotliwym abnegatem Jacksonem Lambem (Gary Oldman), zostają wplątani w aferę, która teoretycznie ich przerasta, lecz w praktyce pozwala udowodnić, że choć „kulawe konie” zostały zepchnięte na szpiegowski margines, wciąż nadają się do akcji. 

Kulawe konie, sezon 5, twórca serii: Will Smith, Apple TV+, 6 odc.

Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Afisz. Premiery; s. 80
Oryginalny tytuł tekstu: "Wszystko nie tak"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama