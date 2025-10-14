Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Janusz Wróblewski
Janusz Wróblewski
14 października 2025
Film

Wejście smoka

Recenzja filmu: „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, reż. Kordian Kądziela

14 października 2025
„LARP. Miłość, trolle i inne questy”, reż. Kordian Kądziela. „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, reż. Kordian Kądziela. Mówi Serwis
Świat wymaga odgrywania określonych ról. Niektórzy lepiej odnajdują się w mundurze komendanta policji, inni w stroju elfa.

Świat wymaga odgrywania określonych ról. Niektórzy lepiej odnajdują się w mundurze komendanta policji, inni w stroju elfa. Najtrudniej jest oczywiście w domu, gdzie podział na rodziców i dzieci rodzi znane wszystkim napięcia i problemy. Kordian Kądziela, jeden z reżyserów serialowego przeboju „1670”, debiutuje w pełnometrażowej fabule młodzieżową komedią o egzotycznie brzmiącym tytule „LARP. Miłość, trolle i inne questy” – szczerym i poruszającym filmem o inicjacji, polegającej właśnie na odkryciu fałszywości przypisywanych masek. I bawiąc się rozmaitymi popkulturowymi schematami w mocno odjechanej konwencji coming of age, osiąga naprawdę fascynujący rezultat.

LARP. Miłość, trolle i inne questy, reż. Kordian Kądziela, prod. Polska, 99 min, w kinach od 17 października

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Wejście smoka"
Janusz Wróblewski

Janusz Wróblewski

Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Reklama