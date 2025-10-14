Recenzja filmu: „Po polowaniu”, reż. Luca Guadagnino

Jest to przewrotny thriller psychologiczny, w którym Julia Roberts wciela się w szanowaną wykładowczynię filozofii Uniwersytetu Yale.

Jest to przewrotny thriller psychologiczny, w którym Julia Roberts wciela się w szanowaną wykładowczynię filozofii Uniwersytetu Yale, a jej najlepszy przyjaciel (Andrew Garfield) zostaje oskarżony przez czarnoskórą doktorantkę o napaść na tle seksualnym. Pozornie jednoznaczna sytuacja okazuje się wcale nie taka oczywista, a akademicka elita – ze swadą dyskutująca na wieczornych przyjęciach o etyce Hegla, pokoleniowej rywalizacji, nieprzekraczalnych granicach dobra i zła, zasadach sprawiedliwości, moralności seksualnej – dusi się od intryg i tajemnic. Nawiązanie do klimatu poczciwych komedii Woody’ego Allena wydaje się tu równie toksyczne jak odkrywanie perfidnych i mało sympatycznych motywacji protagonistów. Film Guadagnina – trochę jak głośny „Tár” – kwestionuje obowiązek stania murem po stronie broniących się, skrzywdzonych kobiet. Prawda okazuje się znacznie bardziej zawiła. Co nie znaczy, że zaskakująco surowy i pozbawiony emocji film na tym zyskuje.

Po polowaniu (After the Hunt), reż. Luca Guadagnino, prod. USA, Włochy, 139 min, w kinach od 17 października