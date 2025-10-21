Przejdź do treści
Prorok zagłady

Recenzja filmu: „Franz Kafka”, reż. Agnieszka Holland

Agnieszka Holland stworzyła zaskakująco odważny, pogłębiony intelektualnie portret artysty, bliższy esejowi niż klasycznej biografii.

Agnieszka Holland stworzyła zaskakująco odważny, pogłębiony intelektualnie portret artysty, bliższy esejowi niż klasycznej biografii. Niektórzy mogą się krzywić na nielinearność i eksperymentalną narrację, ale „Franz Kafka” jest triumfem reżyserskiej konsekwencji. Życiorys genialnego pisarza zderza się tu z jego mitem i staje kanwą dla refleksji o wybraniu, Holokauście, naturze ludzkiej. Osią, na której reżyserka buduje dramaturgię, jest napięcie między męczeństwem, mesjanizmem a dopisaną później legendą. Próbując wydobyć autora „Kolonii karnej” spod hagiografii, pomników i – jak powtarza – „spod nadmiaru słów”, Holland burzy utrwaloną w XX-wiecznej ikonografii wizję mrocznego, kapryśnego, wiecznie przygnębionego Kafki, koncentrując się na jego niebywałej wrażliwości, sile twórczej, która pozwoliła mu tworzyć wbrew trawiącemu go poczuciu wyobcowania, świadomości odrzucenia przez ojca i problemów z kobietami.

Franz Kafka, reż. Agnieszka Holland, prod. Czechy, Polska, Niemcy, Francja, 136 min, w kinach od 24 października

