Recenzja filmu: „Anioł stróż”, reż. Aziz Ansari

Keanu Reeves wyraźnie się relaksuje po latach spędzonych w brutalnym świecie Johna Wicka.

Drugorzędny anioł stróż Gabriel pilnuje ludzi, którzy piszą esemesy w czasie jazdy. Ratuje im życie, lecz swoją pracę traktuje jak rutynę. Ma znacznie większe ambicje, chce zmieniać ludzi na lepsze. Postanawia więc zamienić miejscami Arja, wiecznie bezrobotnego filmowca, który próbuje dorabiać jako kurier rozwożący jedzenie, i Jeffa, który zbił fortunę, inwestując w firmy technologiczne. Skutki okażą się przewidywalnie katastrofalne, a trójkę bohaterów – wliczając zdegradowanego za karę do pozycji człowieka Gabriela – połączy nieoczekiwana więź.

Anioł stróż, reż. Aziz Ansari, prod. USA, 97 min, w kinach od 31 października