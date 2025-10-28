Przejdź do treści
28 października 2025
Film

Nieboska interwencja

Recenzja filmu: „Anioł stróż”, reż. Aziz Ansari

Keanu Reeves wyraźnie się relaksuje po latach spędzonych w brutalnym świecie Johna Wicka.

Drugorzędny anioł stróż Gabriel pilnuje ludzi, którzy piszą esemesy w czasie jazdy. Ratuje im życie, lecz swoją pracę traktuje jak rutynę. Ma znacznie większe ambicje, chce zmieniać ludzi na lepsze. Postanawia więc zamienić miejscami Arja, wiecznie bezrobotnego filmowca, który próbuje dorabiać jako kurier rozwożący jedzenie, i Jeffa, który zbił fortunę, inwestując w firmy technologiczne. Skutki okażą się przewidywalnie katastrofalne, a trójkę bohaterów – wliczając zdegradowanego za karę do pozycji człowieka Gabriela – połączy nieoczekiwana więź. 

Anioł stróż, reż. Aziz Ansari, prod. USA, 97 min, w kinach od 31 października

Polityka 44.2025 (3538) z dnia 28.10.2025; Afisz. Premiery; s. 70
Oryginalny tytuł tekstu: "Nieboska interwencja"
Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
