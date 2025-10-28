Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
28 października 2025
Film

Korzenie zła

Recenzja serialu: „To: Witajcie w Derry”, scen. Andy Muschietti

28 października 2025
„To: Witajcie w Derry”, scen. Andy Muschietti „To: Witajcie w Derry”, scen. Andy Muschietti Brooke Palmer
Pierwszy sezon cofa się do wczesnych lat 60.

Gdy serial „Stranger Things” okazał się fenomenem na skalę światową, zaczęły się poszukiwania tematów, które pozwoliły ten sukces zdyskontować. Powieść Stephena Kinga „To” była naturalnym wyborem: po pierwsze, dla twórców „Stranger Things” była jedną z najważniejszych inspiracji; po drugie, uruchamiała podobne emocje; po trzecie, o jej wcześniejszej, telewizyjnej ekranizacji zrealizowanej na początku lat 90. mało kto już pamiętał. W 2017 r. historię grupy przyjaciół walczących z morderczym klaunem Pennywise’em na kinowy ekran przeniósł więc z powodzeniem Andy Muschietti, a dwa lata później domknął fabułę w sequelu. Teraz dostajemy serial, który ma ujawnić prawdziwe korzenie nękającego miasteczko Derry zła – jak wiadomo, Pennywise (tak jak w filmie grany przez Billa Skarsgårda) jest tylko jedną z jego manifestacji.

To: Witajcie w Derry, twórca serii: Andy Muschietti, 8 odc., HBO Max

Polityka 44.2025 (3538) z dnia 28.10.2025; Afisz. Premiery; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Korzenie zła"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama