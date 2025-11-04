Recenzja serialu: „Wiedźmin 4”, scen. Lauren S. Hissrich

To kolejny sezon, w którym trójka bohaterów, rozłączona, toczy swoje walki osobno.

Po trzech rozczarowujących seriach tej ekranizacji – a może uczciwiej napisać: wariacji na motywach – cyklu opowiadań i powieści Andrzeja Sapkowskiego o Geralcie z Rivii, nie byłoby sensu recenzować czwartej. Nie byłoby, bo ton i estetyka się nie zmieniają, Lauren S. Hissrich wraz ze współpracownikami wciąż tworzą produkcję z gatunku, powiedzmy, young adults fantasy. To Sapkowski uproszczony, bez niuansów, z niewielką, jeśli w ogóle, dawką sarkazmu i ironii. A jednak recenzujemy, bo to ten – przy okazji przedostatni – sezon, w którym zmienia się aktor grający tytułowego bohatera.

Wiedźmin 4 (The Witcher 4), twórczyni serii: Lauren S. Hissrich, 8 odc., Netflix