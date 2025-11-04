Przejdź do treści
Aneta Kyzioł
Film

Rozrywka z powtórki

Recenzja serialu: „Droga do prawdy”, scen. Morwenna Banks

Śledztwo bohaterek przeplata się z akcją tajnych agentów i wtedy wkraczamy w świat znany z „Kulawych koni”.

Serialowa adaptacja „Kulawych koni”, bestsellerowej, brytyjskiej serii szpiegowskiej Micka Herrona, zbiera kolejne nagrody i bije rekordy popularności (piąta seria jest już dostępna w całości). Apple TV poszła więc za ciosem, biorąc na warsztat debiutancką powieść Herrona. To thriller z intrygą obejmującą – znów – tajne operacje rządowe i bezwzględne zacieranie śladów, rozgrywany – znów – w Londynie, ale też w Oksfordzie i na malowniczej szkockiej prowincji. Trudno ukryć wady serii, czyli brak świeżości, oryginalności, ale obsada częściowo je rekompensuje. Gwiazdą „Kulawych koni” jest grany przez Gary’ego Oldmana zgryźliwy i przenikliwy tetryk dowodzący oddziałem szpiegów z odrzutu.

Droga do prawdy (Down Cemetary Road), twórczyni serii: Morwenna Banks, 8 odc., Apple TV

