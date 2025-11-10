Recenzja serialu: „Jedyna”, scen. Vince Gilligan

Kameralna opowieść, z żałobą i samotnością na pierwszym planie.

W „Zadzwoń do Saula” Vince Gilligan kontynuował wątki swojego poprzedniego hitu, serii „Breaking Bad”, skupiając się na drugoplanowym bohaterze oryginału. Ta opowieść, w której Gilligan jako twórca łączący głębokie spojrzenie w ludzką psychikę z szaloną akcją i surrealistycznym poczuciem humoru osiągnął nowe szczyty, zakończyła się po sześciu sezonach w 2022 r. „Jedyna” to nowa fabuła, nowi bohaterowie, a nawet inny gatunek: science fiction! Jednak fani poprzednich seriali odnajdą tu znane motywy, a przede wszystkim znajome krajobrazy, bo akcja w dużej mierze dzieje się znów w Albuquerque w Nowym Meksyku.

Jedyna (Pluribus), twórca serii: Vince Gilligan, 9 odc., Apple TV