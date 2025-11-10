10 listopada 2025
Recenzja serialu: „Czarna śmierć”, scen. Wojciech Lepianka i Piotr Derewenda
Pięć lat po wybuchu pandemii Covid-19 TVP przypomina epidemię ospy prawdziwej we Wrocławiu latem 1963 r. i lockdown miasta.
Pięć lat po wybuchu pandemii Covid-19 TVP przypomina epidemię ospy prawdziwej we Wrocławiu latem 1963 r. i lockdown miasta. Kuba Czekaj, reżyser m.in. „Baby Bump” i „Królewicza Olch”, nie stawia na jak najwierniejsze oddanie ówczesnych realiów, jak choćby twórcy odwołujących się do historycznych tragedii, głośnych „Wielkiej wody” i „Heweliusza”. „Czarna śmierć” to dość karkołomny miks faktów i zabaw stylistycznych. Bohaterowie przypominają postacie z komiksów, całością rządzi zasada przerysowania, kampu, ale w wersji „bieda PRL”. Na myśl przychodzi „Zły” Tyrmanda z 1955 r. jako rodzima odpowiedź na historię superbohatera.
Czarna śmierć, scen. Wojciech Lepianka i Piotr Derewenda, reż. Kuba Czekaj, 7 odc., TVP VOD
