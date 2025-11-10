Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aneta Kyzioł
Aneta Kyzioł
10 listopada 2025
Film

Komiksowa prawda

Recenzja serialu: „Czarna śmierć”, scen. Wojciech Lepianka i Piotr Derewenda

10 listopada 2025
„Czarna śmierć”, scen. Wojciech Lepianka i Piotr Derewenda „Czarna śmierć”, scen. Wojciech Lepianka i Piotr Derewenda TVP
Pięć lat po wybuchu pandemii Covid-19 TVP przypomina epidemię ospy prawdziwej we Wrocławiu latem 1963 r. i lockdown miasta.

Pięć lat po wybuchu pandemii Covid-19 TVP przypomina epidemię ospy prawdziwej we Wrocławiu latem 1963 r. i lockdown miasta. Kuba Czekaj, reżyser m.in. „Baby Bump” i „Królewicza Olch”, nie stawia na jak najwierniejsze oddanie ówczesnych realiów, jak choćby twórcy odwołujących się do historycznych tragedii, głośnych „Wielkiej wody” i „Heweliusza”. „Czarna śmierć” to dość karkołomny miks faktów i zabaw stylistycznych. Bohaterowie przypominają postacie z komiksów, całością rządzi zasada przerysowania, kampu, ale w wersji „bieda PRL”. Na myśl przychodzi „Zły” Tyrmanda z 1955 r. jako rodzima odpowiedź na historię superbohatera.

Czarna śmierć, scen. Wojciech Lepianka i Piotr Derewenda, reż. Kuba Czekaj, 7 odc., TVP VOD

Polityka 46.2025 (3540) z dnia 10.11.2025; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Komiksowa prawda"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
Reklama