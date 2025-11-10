Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Janusz Wróblewski
Janusz Wróblewski
10 listopada 2025
Film

Nowy Adam

Recenzja filmu: „Frankenstein”, reż. Guillermo del Toro

10 listopada 2025
„Frankenstein”, reż. Guillermo del Toro „Frankenstein”, reż. Guillermo del Toro Netflix
Projekt marzeń, stanowiący kulminację gotyckich zainteresowań eksplorowanych właściwie od zawsze przez autora „Kształtu wody”, budzi zachwyt głównie na poziomie oprawy plastycznej.

Projekt marzeń, stanowiący kulminację gotyckich zainteresowań eksplorowanych właściwie od zawsze przez autora „Kształtu wody”, budzi zachwyt głównie na poziomie oprawy plastycznej. Widowisko honoruje historyczną wartość powieści Mary Shelley, a zarazem daleko wykracza poza wymiar sensacyjnego horroru. Del Toro stworzył coś bliskiego operowej tragedii czy raczej staroświeckiej, baśniowej podróży, której patronują pytania, jak pokonać śmiertelność i co to znaczy być człowiekiem. Odczytuje przetworzony przez Shelley prometejski mit niedoskonałości wszelkiego stworzenia przez pryzmat historii przekazywania przez pokolenia grzechu pychy i odrzucenia.

Frankenstein, reż. Guillermo del Toro, prod. USA, Meksyk, 149 min, Netflix

Polityka 46.2025 (3540) z dnia 10.11.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Nowy Adam"
Janusz Wróblewski

Janusz Wróblewski

Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Reklama