Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
10 listopada 2025
Film

Srebrne łzy

Recenzja filmu: „Silver”, reż. Natalia Koniarz

10 listopada 2025
„Silver”, reż. Natalia Koniarz „Silver”, reż. Natalia Koniarz materiały prasowe
To kino pozbawione zbędnego komentarza, cisza mówi tu więcej niż słowa.

Długie kręte korytarze kopalni srebra przypominają niekończący się labirynt. W jego ścianach kryje się majątek niedostępny dla ludzi, którzy go wydobywają. Boliwijscy górnicy – dorośli i dzieci, nie ma starszych osób, bo mało kto dożywa zaawansowanego wieku – od setek lat pracują niemal tak samo. Kiedyś wydobywali srebro dla hiszpańskich konkwistadorów, teraz – dla międzynarodowych korporacji, które wykorzystują kruszec przy produkcji urządzeń elektronicznych. Pozostali niewolnikami Cerro Rico, „góry, która pożera ludzi” – praca w kopalniach to dla nich jedyne źródło utrzymania.

Silver, reż. Natalia Koniarz, prod. Polska, Norwegia, 78 min, w kinach od 14 listopada

Polityka 46.2025 (3540) z dnia 10.11.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Srebrne łzy"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama