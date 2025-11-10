Recenzja filmu: „Silver”, reż. Natalia Koniarz

To kino pozbawione zbędnego komentarza, cisza mówi tu więcej niż słowa.

Długie kręte korytarze kopalni srebra przypominają niekończący się labirynt. W jego ścianach kryje się majątek niedostępny dla ludzi, którzy go wydobywają. Boliwijscy górnicy – dorośli i dzieci, nie ma starszych osób, bo mało kto dożywa zaawansowanego wieku – od setek lat pracują niemal tak samo. Kiedyś wydobywali srebro dla hiszpańskich konkwistadorów, teraz – dla międzynarodowych korporacji, które wykorzystują kruszec przy produkcji urządzeń elektronicznych. Pozostali niewolnikami Cerro Rico, „góry, która pożera ludzi” – praca w kopalniach to dla nich jedyne źródło utrzymania.

Silver, reż. Natalia Koniarz, prod. Polska, Norwegia, 78 min, w kinach od 14 listopada