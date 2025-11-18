Recenzja serialu: „The Paper”, scen. Greg Daniels, Michael Koman

Spin-off amerykańskiej wersji „The Office” zbudowany został na identycznym co oryginał pomyśle: znów ekipa dokumentalistów śledzi codzienne życie grupy niekompetentnych, choć budzących sympatię pracowników.

Spin-off amerykańskiej wersji „The Office” zbudowany został na identycznym co oryginał pomyśle: znów ekipa dokumentalistów śledzi codzienne życie grupy niekompetentnych, choć budzących sympatię pracowników. Tyle że zamiast małej firmy mamy redakcję podupadającej lokalnej gazety „Toledo Truth Teller”. Jej redaktorem naczelnym zostaje Ned Sampson (Domhnall Gleeson), niegdyś ambitny sprzedawca papieru toaletowego, obecnie człowiek, który wierzy, że prasa papierowa jeszcze nie całkiem umarła. Problem polega na tym, że ma do dyspozycji zespół pozbawiony jakichkolwiek dziennikarskich umiejętności i wydawczynię, która nieustannie przeciw niemu spiskuje.

The Paper, twórcy serialu: Greg Daniels, Michael Koman, 10 odc., SkyShowtime