Jakub Demiańczuk
18 listopada 2025
Film

Prosto z drukarni

Recenzja serialu: „The Paper”, scen. Greg Daniels, Michael Koman

Spin-off amerykańskiej wersji „The Office” zbudowany został na identycznym co oryginał pomyśle: znów ekipa dokumentalistów śledzi codzienne życie grupy niekompetentnych, choć budzących sympatię pracowników.

Spin-off amerykańskiej wersji „The Office” zbudowany został na identycznym co oryginał pomyśle: znów ekipa dokumentalistów śledzi codzienne życie grupy niekompetentnych, choć budzących sympatię pracowników. Tyle że zamiast małej firmy mamy redakcję podupadającej lokalnej gazety „Toledo Truth Teller”. Jej redaktorem naczelnym zostaje Ned Sampson (Domhnall Gleeson), niegdyś ambitny sprzedawca papieru toaletowego, obecnie człowiek, który wierzy, że prasa papierowa jeszcze nie całkiem umarła. Problem polega na tym, że ma do dyspozycji zespół pozbawiony jakichkolwiek dziennikarskich umiejętności i wydawczynię, która nieustannie przeciw niemu spiskuje.

The Paper, twórcy serialu: Greg Daniels, Michael Koman, 10 odc., SkyShowtime

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Afisz. Premiery; s. 79
Oryginalny tytuł tekstu: "Prosto z drukarni"
Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
