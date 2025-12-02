Recenzja filmu: „Brat”, reż. Maciej Sobieszczański

Można by rzec: kino moralnego niepokoju w pełnej krasie, ale to krzywdzące uproszczenie.

Można by rzec: kino moralnego niepokoju w pełnej krasie, ale to krzywdzące uproszczenie. Sposób prowadzenia ruchliwej kamery, jakby śledzącej poczynania rodziny trzymanej żelazną ręką przez niewidocznego ojca tyrana, wskazuje na precyzję realizatorów świadomie korzystających z doświadczeń kina braci Dardenne. W istocie „Brat” także jest rodzinnym moralitetem, mocno zakorzenionym w patriarchalno-katolickiej Polsce, cierpiącej z powodu nieprzepracowania tradycyjnego modelu opartego na męskim autorytecie i brutalnej sile. Maciej Sobieszczański dozuje napięcie, budując gęstniejącą atmosferę zastraszenia i osaczenia.

Brat, reż. Maciej Sobieszczański, prod. Polska, 100 min, w kinach od 5 grudnia