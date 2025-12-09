Recenzja filmu: „Zgiń kochanie”, reż. Lynne Ramsay

Biorąc udział w tym budzącym kontrowersje projekcie, Jennifer Lawrence znów zasłużyła na nominację do Oscara. Gra niestabilną emocjonalnie pisarkę, której zachowanie ulega zmianie po urodzeniu synka.

Biorąc udział w tym budzącym kontrowersje projekcie, Jennifer Lawrence znów zasłużyła na nominację do Oscara. Gra niestabilną emocjonalnie pisarkę, której zachowanie ulega zmianie po urodzeniu synka. Psychiatra oraz filmowy mąż bohaterki, muzyk (Robert Pattinson), diagnozują pogłębiającą się depresję poporodową. Po przeprowadzce do położonej na prowincji dużej posiadłości, gdzie prawdopodobnie ktoś z jej bliskich popełnił samobójstwo, pisanie zaczyna ją nudzić. Jej potrzeby erotyczne rosną. Problemem okazuje się też więdnąca relacja z partnerem. Przeskakująca między różnymi etapami małżeńskiego pożycia fabuła konsekwentnie naprowadza na główny trop: kobieta zawsze miała obsesję na punkcie seksu, ale po emocjonalnym odsunięciu się od niej męża frustracja tylko w niej narasta, co zostaje zilustrowane śmiałymi scenami samozaspokajania, kaleczenia ciała, autoagresji. Oraz gęstniejącą niczym w tanim horrorze atmosferą z dużą ilością freudowskiej symboliki – obrazami płonącego lasu, zmysłowych ogierów, czarnoskórych kochanków itd.

Zgiń kochanie (Die My Love), reż. Lynne Ramsay, prod. USA, 118 min, w kinach od 12 grudnia