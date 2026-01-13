Recenzja serialu: „Klangor 2”, scen. Kacper Wysocki i Kirk Kjeldsen

„Klangor” to wciąż rozrywka z wyższej półki. Czekamy na kolejne opowieści z uniwersum Świnoujścia.

Swoje uniwersum rozwija także Canal+ – w zbudowanym w pierwszym sezonie (2021 r.) mrocznym światku zimnego nie tylko z powodu pory roku Świnoujścia, z więzieniem, posterunkiem policji, podróżami promem i bliskością Niemiec, toczy się nowa opowieść. Znów w centrum jest tu rodzicielstwo, ale śledztwo w sprawie zaginięcia córki (Mary Pawłowska) prowadzi tym razem matka (Małgorzata Gorol), a pamiętny ojciec z pierwszej odsłony (Arkadiusz Jakubik), w charakterystycznej żółtej kurtce, pojawia się na zasadzie cameo.

Klangor 2, scen. Kacper Wysocki i Kirk Kjeldsen, 8 odc., Canal+