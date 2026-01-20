Przejdź do treści
Jakub Demiańczuk
20 stycznia 2026
Film

Brudna forsa

Recenzja filmu: „Łup”, reż. Joe Carnahan

„Łup”, reż. Joe Carnahan „Łup”, reż. Joe Carnahan Claire Folger/Netflix
Brakuje mu finezji, oddechu i dystansu, by zapamiętać go na dłużej.

Grupa policjantów jedzie do domu na przedmieściach Miami, by sprawdzić donos o przechowywanej tam gotówce, która prawdopodobnie należy do kartelu narkotykowego. Spodziewają się może 300 tys. dol., znajdują 20 mln. Taka ilość pieniędzy potrafi sprawić, że znikają moralne opory, a włącza się chciwość. Na dodatek gliniarze nie będą raczej jedynymi zainteresowanymi podziałem fortuny. Przez kilkanaście lat Joe Carnahan był obiecującym reżyserem, który potrafił nadać sztampowemu kinu akcji trochę autorskiego charakteru („Na tropie zła”, „Przetrwanie”). 

Łup, reż. Joe Carnahan, prod. USA, 112 min, Netflix

Polityka 4.2026 (3548) z dnia 20.01.2026; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Brudna forsa"
Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
