Recenzja filmu: „Łup”, reż. Joe Carnahan

Brakuje mu finezji, oddechu i dystansu, by zapamiętać go na dłużej.

Grupa policjantów jedzie do domu na przedmieściach Miami, by sprawdzić donos o przechowywanej tam gotówce, która prawdopodobnie należy do kartelu narkotykowego. Spodziewają się może 300 tys. dol., znajdują 20 mln. Taka ilość pieniędzy potrafi sprawić, że znikają moralne opory, a włącza się chciwość. Na dodatek gliniarze nie będą raczej jedynymi zainteresowanymi podziałem fortuny. Przez kilkanaście lat Joe Carnahan był obiecującym reżyserem, który potrafił nadać sztampowemu kinu akcji trochę autorskiego charakteru („Na tropie zła”, „Przetrwanie”).

Łup, reż. Joe Carnahan, prod. USA, 112 min, Netflix