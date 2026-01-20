Recenzja serialu: „Nocny recepcjonista 2”, scen. David Farr

Niedawny rajd Trumpa na Wenezuelę dodał serialowi aktualności i ciężaru.

Powrót „Nocnego recepcjonisty”, dekadę temu świetnie przyjętej ekranizacji powieści Johna le Carré, mógłby się z powodzeniem wpisać w zalewający media społecznościowe trend „2016 challenge” (więcej na s. 95). Pierwszy odcinek poprzedza streszczenie wydarzeń z poprzedniego sezonu: aktorzy, z Tomem Hiddlestonem i Hugh Lauriem na czele, młodsi, przystojni, luksusowe wnętrza i widoki, bondowski sznyt, happy end. Dekadę później grany przez Hiddlestone’a Jonathan Pine ma nową tożsamość, pracę na nocnej zmianie w oddziale MI6 do zdalnej inwigilacji (w hotelach) potencjalnych terrorystów oraz znękaną twarz, nerwowe tiki i koszmary senne. Witamy w roku 2026.

Nocny recepcjonista 2, twórca serii: David Farr, 6 odc., Prime Video