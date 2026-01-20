Przejdź do treści
Aneta Kyzioł
20 stycznia 2026
Film

Dekadę później

Recenzja serialu: „Nocny recepcjonista 2”, scen. David Farr

„Nocny recepcjonista 2", scen. David Farr
Niedawny rajd Trumpa na Wenezuelę dodał serialowi aktualności i ciężaru.

Powrót „Nocnego recepcjonisty”, dekadę temu świetnie przyjętej ekranizacji powieści Johna le Carré, mógłby się z powodzeniem wpisać w zalewający media społecznościowe trend „2016 challenge” (więcej na s. 95). Pierwszy odcinek poprzedza streszczenie wydarzeń z poprzedniego sezonu: aktorzy, z Tomem Hiddlestonem i Hugh Lauriem na czele, młodsi, przystojni, luksusowe wnętrza i widoki, bondowski sznyt, happy end. Dekadę później grany przez Hiddlestone’a Jonathan Pine ma nową tożsamość, pracę na nocnej zmianie w oddziale MI6 do zdalnej inwigilacji (w hotelach) potencjalnych terrorystów oraz znękaną twarz, nerwowe tiki i koszmary senne. Witamy w roku 2026. 

Nocny recepcjonista 2, twórca serii: David Farr, 6 odc., Prime Video

Polityka 4.2026 (3548) z dnia 20.01.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Dekadę później"
Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
