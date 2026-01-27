Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aneta Kyzioł
Aneta Kyzioł
27 stycznia 2026
Film

Wybuchowe piękno

Recenzja serialu „The Beauty”, scen. Ryan Murphy i Matt Hodgson

27 stycznia 2026
„The Beauty”, scen. Ryan Murphy i Matt Hodgson „The Beauty”, scen. Ryan Murphy i Matt Hodgson Philippe Antonello/FX/Disney
Serial Murphy’ego to mieszanka gatunków, klisz, kiczu, campu i pruderii.

W nowy serial wprowadza inna globalna influencerka, Bella Hadid. Grana przez nią modelka schodzi z wybiegu i podczas rajdu ulicami Paryża sieje spustoszenie, morduje przypadkowych przechodniów, pije hektolitry wody, a na koniec spektakularnie eksploduje. Jej rozrzucone szczątki bada para (także w życiu) agentów FBI (Evan Peters i Rebecca Hall), a kolejni piękni i młodzi wybuchają w Wenecji czy Rzymie. „The Beauty”, które jest adaptacją komiksu Jeremy’ego Hauna i Jasona A. Hurleya, czerpie garściami z wielu dzieł, od niedawnej „Substancji” przez inne body horrory czy satyry na dzisiejszą pogoń za pięknem, młodością, nieśmiertelnością i bogactwem. Ashton Kutcher wciela się w miliardera, który za pomocą leku zwanego The Beauty zamierza stać się multimiliarderem, po trupach (dosłownie) i nie bacząc na skutki uboczne oraz upomnienia żony (Isabella Rossellini). Serial Murphy’ego to mieszanka gatunków, klisz, kiczu, campu i pruderii (piękne nagie ciała są pokazywane wyłącznie od strony pośladków) z momentami dramatycznymi i serio. Odcinków jest 11 i trwają od 52 do 24 minut, a finał niczego nie kończy. Ryan Murphy wydaje się mieć dziś pełną wolność twórczą – robi, co chce i jak chce. Efekty bywały ostatnio słabe, ten serial przynajmniej wciąga, bawi, a czasem nawet zaskakuje.

The Beauty twórcy serii: Ryan Murphy i Matt Hodgson, 11 odc., Disney+

Polityka 5.2026 (3549) z dnia 27.01.2026; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Wybuchowe piękno"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
Reklama