Recenzja serialu: „Gorąca rywalizacja”, scen. Jacob Tierney

Hit przełomu roku, jeden z tych seriali, które rozgrzewały (nomen omen) fora internetowe, wreszcie dociera do Polski. „Gorąca rywalizacja” to adaptacja cyklu powieściowego (już zapowiedziano prace nad drugim sezonem) „Game Changers” Rachel Reid. Bohaterami są hokeiści, kapitanowie drużyn: z Montrealu – Shane Hollander (Hudson Williams) i z Bostonu – Ilya Rozanov (Connor Storrie), którzy za dnia zaciekle rywalizują na lodzie, ubrani w wiele warstw i ochraniaczy, by nocami, w luksusowych hotelach i apartamentach, zdejmować te warstwy (ubrań, zahamowań, strachu itd.), dając się ponieść gorącemu, sekretnemu romansowi, który przeradza się w prawdziwe uczucie, łamiące bariery... Brzmi jak stary, dobry harlequin, tyle że w gejowskim wydaniu?

Gorąca rywalizacja, twórca serii: Jacob Tierney, 6 odc., HBO Max, premiera: 6 lutego