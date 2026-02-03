Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aneta Kyzioł
Aneta Kyzioł
3 lutego 2026
Film

Z lodem i bez

Recenzja serialu: „Gorąca rywalizacja”, scen. Jacob Tierney

3 lutego 2026
„Gorąca rywalizacja”, scen. Jacob Tierney „Gorąca rywalizacja”, scen. Jacob Tierney HBO Max
Hit przełomu roku, jeden z tych seriali, które rozgrzewały (nomen omen) fora internetowe, wreszcie dociera do Polski.

Hit przełomu roku, jeden z tych seriali, które rozgrzewały (nomen omen) fora internetowe, wreszcie dociera do Polski. „Gorąca rywalizacja” to adaptacja cyklu powieściowego (już zapowiedziano prace nad drugim sezonem) „Game Changers” Rachel Reid. Bohaterami są hokeiści, kapitanowie drużyn: z Montrealu – Shane Hollander (Hudson Williams) i z Bostonu – Ilya Rozanov (Connor Storrie), którzy za dnia zaciekle rywalizują na lodzie, ubrani w wiele warstw i ochraniaczy, by nocami, w luksusowych hotelach i apartamentach, zdejmować te warstwy (ubrań, zahamowań, strachu itd.), dając się ponieść gorącemu, sekretnemu romansowi, który przeradza się w prawdziwe uczucie, łamiące bariery... Brzmi jak stary, dobry harlequin, tyle że w gejowskim wydaniu?

Gorąca rywalizacja, twórca serii: Jacob Tierney, 6 odc., HBO Max, premiera: 6 lutego

Polityka 6.2026 (3550) z dnia 03.02.2026; Afisz. Premiery; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Z lodem i bez"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
Reklama