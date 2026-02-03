Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
3 lutego 2026
Film

Znowu grzyby

Recenzja filmu: „Skażenie”, reż. Jonny Campbell

3 lutego 2026
„Skażenie”, reż. Jonny Campbell „Skażenie”, reż. Jonny Campbell StudioCanal/R.Bajo
Nieczęsto można zobaczyć, jak jedna z największych aktorek brytyjskich strzela do ludzi zamienionych w potwory przez toksyczne grzyby.

Scenopisarski dorobek Davida Koeppa dzieli się na dzieła znakomite – jak „Życie Carlita”, „Azyl” czy kilka filmów Stevena Spielberga – oraz takie, o których chciałoby się jak najszybciej zapomnieć. „Skażenie” (według jego własnej powieści, w Polsce wydanej pod tytułem „Przechowalnia śmierci”) należy niestety do tej drugiej kategorii. Nie można mu odmówić niezłego tempa i kilku całkiem udanych żartów, lecz nie bronią one wtórnej, wielokrotnie już kopiowanej fabuły. Pasożytniczy grzyb wydostaje się z tajnej wojskowej bazy i zmienia ludzi oraz zwierzęta w zombie. Powstrzymać go może tylko grupa dość przypadkowych ludzi, a mianowicie dwoje nocnych stróżów pilnujących magazynów do wynajęcia oraz zgorzkniały weteran, który jako jedyny zdaje sobie sprawę ze skali zagrożenia.

Skażenie, reż. Jonny Campbell, prod. USA, Francja, 99 min, w kinach od 6 lutego

Polityka 6.2026 (3550) z dnia 03.02.2026; Afisz. Premiery; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Znowu grzyby"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama