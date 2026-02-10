Przejdź do treści
Totalitarny koszmar

Recenzja filmu: „Prawo Alabamy”, reż. Andrew Jarecki i Charlotte Kaufman

Jeśli ktokolwiek jeszcze wierzy, że w Ameryce prawa człowieka są szanowane, a demokracja kwitnie, obejrzawszy ten film, przestanie mieć złudzenia.

Po obejrzeniu nominowanego do Oscara dokumentu „Prawo Alabamy” zszokowany recenzent „Variety” pisał: „To jeden z najmocniejszych obrazów, jakie kiedykolwiek widziałem, demaskujący nieludzki system amerykańskiego więziennictwa”. Film powstawał pięć lat i jest efektem dziennikarskiego dochodzenia w sprawie gwałtów, samobójstw i lawinowo rosnącej liczby morderstw w zakładzie karnym Easterling oraz w innych więzieniach południowo-wschodniej Alabamy. Autorzy posłużyli się materiałami nielegalnie kręconymi przez osadzonych telefonami komórkowymi, na których zostały zarejestrowane nieludzkie warunki, w jakich odsiadują kary, oraz dantejskie sceny znęcania się, torturowania, bicia przez strażników. 

Prawo Alabamy (The Alabama Solution), reż. Andrew Jarecki i Charlotte Kaufman, prod. USA, 115 min, HBO Max

