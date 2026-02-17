Przejdź do treści
Recenzja filmu: „Ella McCay”, reż. James L. Brooks

W czasach politycznego zamętu potrzebujemy czasem pozytywnych bodźców, ale ten film budzi jedynie irytację.

Jest kilka powodów, dla których można się skusić na seans „Elli McCay”: gwiazdy w obsadzie (m.in. Jamie Lee Curtis, Jack Lowden i Woody Harrelson), James L. Brooks po raz pierwszy od ponad dekady za kamerą, próba odświeżenia klimatu komedii obyczajowych z lat 90. To wszystko jednak prowadzi prosto do pułapki: seansu pozbawionego humoru, wdzięku i znaczenia. Nawet czynnik nostalgiczny niespecjalnie tu działa. Tytułowa bohaterka – grana bez większego przekonania przez Emmę Mackey – jest ambitną, młodą polityczką, która w 2008 r. („kiedy wszyscy się jeszcze lubiliśmy” – oznajmia narratorka) nieoczekiwanie przejmuje urząd gubernatorki stanu, gdy jej poprzednik dostaje stanowisko w administracji nowo wybranego prezydenta. 

Ella McCay, reż. James L. Brooks, prod. USA, 115 min, Disney+

