Recenzja serialu: „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette”, scen. Connor Hines

Tematem nie są zepsute elity ani brudna polityka, lecz krwiożercze tabloidy.

Po antologiach „American Horror Story” i „American Crime Story” Ryan Murphy – tym razem jako producent wykonawczy – rozpoczyna nowy cykl miniseriali „Love Story”. Mają przypomnieć romanse, którymi żyły zachodnie media. Na pierwszy ogień poszła pierwsza para USA lat 90. Syn zamordowanego na oczach milionów telewidzów prezydenta Johna F. Kennedy’ego dorastał przed kamerami i aparatami paparazzi. Dla jego wybranki, która z sukcesem pięła się po szczeblach kariery w domu mody Calvina Kleina, ciągłe śledzenie przez tabloidy okazało się równie rujnujące, co dla przywołanej w serialu księżnej Diany.

Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette, twórca serii: Connor Hines, 9 odc., Disney+