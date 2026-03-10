Przejdź do treści
Janusz Wróblewski
10 marca 2026
Film

Amoralny humor

Recenzja filmu: „Bez wyjścia”, reż. Park Chan-wook

„Bez wyjścia”, reż. Park Chan-wook „Bez wyjścia”, reż. Park Chan-wook Gutek Film
Desperacja podszyta rozpaczą rzadko bywa tak atrakcyjna w oglądaniu.

Nowy film Parka Chan-wooka jest perwersyjnie eleganckim traktatem o zbędności istnienia człowieka w świecie późnego kapitalizmu. Adaptując powieść „Ax” Donalda Westlake’a (ekranizował ją wcześniej Francuz Costa-Gavras), koreański reżyser porzuca operowy tragizm „Podejrzanej” czy „Służącej” na rzecz makabrycznej farsy, w której ceniony specjalista nieoczekiwanie zwolniony z wysokopłatnej posady w koncernie papierniczym (ciekawa rola Lee Byung-huna) wpada na pomysł, że najlepszym sposobem odzyskania upragnionego etatu jest pozbycie się konkurencji. Bohater stara się to osiągnąć z takim samym poświęceniem, z jakim wcześniej zarządzał produkcją.

Bez wyjścia (Eojjeolsuga eobsda), reż. Park Chan-wook, prod. Korea Południowa, 139 min

Polityka 11.2026 (3555) z dnia 10.03.2026; Afisz. Premiery; s. 70
Oryginalny tytuł tekstu: "Amoralny humor"
Janusz Wróblewski

Janusz Wróblewski

