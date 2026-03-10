Recenzja serialu: „Młody Sherlock”, reż. Guy Ritchie

Ogląda się ten splot wątków i mieszankę tonów dramatycznych i komediowych z przyjemnością.

Filmy Guya Ritchiego i serial z Benedictem Cumberbatchem okazały się wielkimi hitami, potem był więc m.in. Sherlock na emeryturze czy Sherlock jako starszy brat i mentor detektywki nastolatki. Czy „Młody Sherlock”, inspirowany powieściową serią Andrew Lane’a, którą na serial przełożyli Matthew Parkhill, Peter Harness i Guy Ritchie – ten ostatni rozwijał fabułę, jest producentem wykonawczym i reżyserem dwóch pierwszych odcinków – wnosi coś interesującego do uniwersum zapoczątkowanego przez Arthura Conan Doyle’a? Sherly (Hero Fiennes Tiffin) jest pyskatym, stale pakującym się w kłopoty 19-latkiem o genialnym umyśle i z traumą z dzieciństwa. Żartów oduczyć ma go, jak łudzi się jego starszy brat Mycroft (Max Irons), pobyt w Oxfordzie, nie w charakterze studenta, tylko woźnego.

Młody Sherlock, reż. Guy Ritchie, 8 odc., Prime Video