Recenzja serialu: „Scarpetta”, scen. Liz Sarnoff

Historia zapowiedzi ekranizacji wydawanych od 1990 r. bestsellerowych powieści Patricii Cornwell z lekarką medycyny sądowej Kay Scarpettą w centrum jest równie długa, jak sama, licząca już 29 pozycji, seria.

Historia zapowiedzi ekranizacji wydawanych od 1990 r. bestsellerowych powieści Patricii Cornwell z lekarką medycyny sądowej Kay Scarpettą w centrum jest równie długa, jak sama, licząca już 29 pozycji, seria. Ostatecznie dostajemy serial z Nicole Kidman, której partnerują Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, Simon Baker i Ariana DeBose. Czasem trudno zgadnąć, kto tu gra główną rolę, a ponadto bohaterowie mają swoje młodsze odpowiedniki, bo akcja skacze między współczesnością a rokiem 1998. W tej pierwszej dr Scarpetta wraca do Wirginii i swojej dawnej posady, wraz z mężem, agentem FBI, wprowadza się do ich dawnego domu, w którym teraz mieszkają jej siostra i szwagier, dawny policjant, współpracownik Scarpetty, a w domku po drugiej stronie ulicy – jej siostrzenica z nieprzepracowaną żałobą.

Scarpetta, twórczyni serii: Liz Sarnoff, 8 odc., Prime Video