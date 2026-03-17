Recenzja filmu: „Alpha”, reż. Julia Ducournau

Sercem intymnego, wizjonerskiego dramatu rodzinnego osadzonego w dystopijnym mieście we Francji jest tajemniczy wirus przypominający AIDS, który zamienia swoje ofiary w marmurowe posągi. Nastolatka o imieniu Alpha (Mélissa Boros) po wytatuowaniu litery „A” na swojej skórze nie jest świadoma niebezpieczeństwa, na jakie naraziła siebie i bliskich. Autorka głośnego „Titane”, sensacyjnie nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes, nakręciła film o wstydzie, nałogu, tragedii, kojarzący się w oczywisty sposób z plagą narkomanii. Mniej dosłownie – jest to krzyk w obronie bezbronnych, poparty poetycką analizą, jak strach przed chorobą zmienia empatię w opresję.

Alpha, reż. Julia Ducournau, prod. Belgia, Francja, 128 min, w kinach od 20 marca