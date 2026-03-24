Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Janusz Wróblewski
24 marca 2026
Film

Uciszyć przeszłość

Recenzja filmu: „Tajny agent”, reż. Kleber Mendonça Filho

„Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho
Pełen rozmachu film w bezpretensjonalny sposób mówi o chorobie, na jaką zapadła Brazylia, ale też o świecie często zapominającym o swoich winach.

Błyskotliwy dramat neo-noir Brazylijczyka Klebera Mendonçy Filho zamiast typowego dla gatunku napięcia wybiera powolną nowelową strukturę. Epicka opowieść osadzona w 1977 r. zaczyna się jak szerokoformatowy horror w stylu Sergia Leone, by szybko przejść do utrzymanej w klimacie absurdu opowieści o wycofanym intelektualiście, który stara się zniknąć, by przetrwać. Groteska, surrealistyczna makabra, western, kryminał, dystans, ironia, nawiązania do realizmu magicznego, znaku firmowego kultury iberoamerykańskiej – wszystko łączy się tu gładko ze wszystkim, kontrastując z arcytrudnym tematem. Chodzi o serię tajemniczych zaginięć i prześladowań niewinnych ludzi uznawanych za przeciwników reżimu, o demaskowanie kłamstw władzy oraz rozliczenie z dyktaturą wojskową.

Tajny agent (O Agente Secreto), reż. Kleber Mendonça Filho, prod. Brazylia, Francja, Niemcy, Holandia, 158 min, w kinach od 27 marca

Polityka 13.2026 (3557) z dnia 24.03.2026; Afisz. Premiery; s. 70
Oryginalny tytuł tekstu: "Uciszyć przeszłość"
Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Reklama