Recenzja filmu: „Historia dźwięku”, reż. Oliver Hermanus

Pięknie sfilmowany obraz ma w sobie melancholijny urok staroświeckiego romansu.

Po premierze w Cannes nowy film Olivera Hermanusa (twórcy m.in. „Życia” z nominowanym do Oscara Billem Nighyem w roli głównej) podzielił krytyków, z których część dostrzegła w nim bladą kopię „Tajemnicy Brokeback Mountain”, choć to fabuła rozgrywana w zupełnie innych rejestrach. W „Historii dźwięku”, opartej na opowiadaniach Bena Shattucka, miłość do drugiej osoby idzie w parze z miłością do muzyki. Lionel (Paul Mescal) i David (Josh O’Connor) poznają się w czasie studiów w amerykańskim konwersatorium. Ich romans zostaje przerwany, gdy David dostaje powołanie do wojska (Stany Zjednoczone właśnie przystąpiły do pierwszej wojny światowej).

Historia dźwięku, reż. Oliver Hermanus, prod. USA, Wielka Brytania, 127 min, dostępny w serwisach Prime Video, Apple TV+, Rakuten