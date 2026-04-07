Aneta Kyzioł
7 kwietnia 2026
Film

Potężny jak nastolatka

Recenzja serialu: „Testamenty”, scen. Bruce Miller

"Testamenty", scen. Bruce Miller Disney+
Taki jest ten serial: piękny, świetnie zagrany, prosty.

Margaret Atwood opublikowała „Testamenty”, ciąg dalszy „Opowieści podręcznej”, 34 lata po premierze tej głośnej powieści o pozbawianiu kobiet praw człowieka i wraz z trzecim z sześciu sezonów serialu Bruce’a Millera na jej podstawie. Serial, uznawany za komentarz do rządów Donalda Trumpa, zakończył się w ubiegłym roku, a teraz dostajemy pierwszy sezon kontynuacji. Do Gileadu wracamy kilka lat po tym, jak June (Elisabeth Moss), tytułowa podręczna z „Opowieści”, po raz ostatni ślubowała zniszczyć zamordystyczną, mizoginistyczną teokrację, w którą zmieniły się Stany Zjednoczone, i uratować swoją córkę. I to ta ostatnia, grana przez Chase Infinity („Jedna bitwa po drugiej”) 14-latka szykowana do ślubu jest główną bohaterką nowej produkcji. 

Testamenty, twórca serii: Bruce Miller, 10 odc., Disney+

Polityka 15.2026 (3559) z dnia 07.04.2026; Afisz. Premiery; s. 72
Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
