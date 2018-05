Recenzja gry: „God of War”

To nadal wojownik, walka jest warunkiem przeżycia, ale nowy „God of War” nie polega już na nieustannej rzezi. Na szczęście, bo dziś nawet od widowiskowych gier akcji wymaga się czegoś więcej. Kratos przemierza tym razem mroźne, malownicze krainy Północy, rewiry nordyckich bogów. Towarzyszy mu syn Atreus, wspierający ojca łukiem, odczytujący dlań runy, zwracający uwagę na to, co szkoda byłoby przeoczyć. Ukryte komnaty i skrzynie z łupami, skrytki, czających się za plecami wrogów. Zagadek tu więcej niż w „Tomb Raiderach”, przeciwnicy zawieszają poprzeczkę wysoko jak w „Dark Souls”, niełatwa relacja ojca z synem przywodzi na myśl „The Last of Us”.

God of War, Santa Monica Studio, Sony, PlayStation 4