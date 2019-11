Recenzja gry: „Warsaw”

Może nie należało tej walki zaczynać.

Być może jest jeszcze za wcześnie na gry o powstaniu warszawskim – ranę zbyt świeżą i głęboką, abyśmy byli zdolni tolerować parafrazy i język, w którym zdają się wybrzmiewać fałszywe tony. Najpewniej nie są na to odpowiedzią typowe dla gier wideo mechanizmy narracyjne: mikrozwycięstwa, dzięki którym zbliżamy się do celu. „Warsaw” opiera się na potyczkach powstańców z okupantem, które musimy wygrać, co stoi w schizofrenicznym konflikcie z przesądzonym finałem owej historii.

Warsaw, Pixelated Milk, Windows, PlayStation 4, Switch